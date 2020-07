Dopo 3 giorni consecutivi senza nuovi contagi, la Puglia torna a registrare ben 9 positività al Covid-19. E’ quanto riportato dall’odierno bollettino regionale. I casi sono stati accertati 3 nella provincia di Bari, 3 nella provincia di Lecce, 1 nella provincia di Brindisi, 1 in quella di Foggia e 1 fuori regione. Tutti riguardano principalmente cittadini stranieri o provenienti da fuori regione in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi.

Il Prof. Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Puglia ha sottolineato che le Asl sono a lavoro per tenere sotto controllo le catene di contagio. Intanto continuano a non esserci decessi, fermi ormai da diversi giorni a 548 come anche i ricoveri nelle terapie intensive.

Sale seppur di poco il numero degli attualmente positivi in tutta la Puglia: sono 63 di cui 11 ricoverati in ospedale con sintomi lievi e 52 in isolamento domiciliare. Numeri che non preoccupano la sanità pugliese, ma che suggeriscono di tenere sempre alta la soglia di attenzione.