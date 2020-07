La Procura di Bari ha ritenuto di non dover disporre l’autopsia sul corpo del bambino di 2 anni, Ezachel, morto sabato sera nel campo rom di Santa Candida, nel quartiere Poggiofranco di Bari, investito da un’auto in retromarcia guidata dal padre. Per gli inquirenti la dinamica del fatto e le cause del decesso del piccolo sono chiare e non si rende quindi necessario l’accertamento medico legale. Il pm di turno Francesco Bretone ha comunque aperto, come atto dovuto, un fascicolo per omicidio colposo.