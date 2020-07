Per evitare guai durante eventuali controlli da parte della Polizia, aveva pensato di nascondere una pistola in suo possesso negli indumenti intimi che indossava l’anziana suocera allettata. Lo stratagemma, però, non ha funzionato: l’arma è stata comunque ritrovata dagli agenti e lui è stato arrestato. A finire in manette, nelle scorse ore a Bari, un pregiudicato barese. Addosso all’ignara donna, aveva nascosto una Bernardelli calibro 6.35 con 5 cartucce. All’atto del rinvenimento, quindi, l’uomo non ha potuto fare altro che assumersi la “paternità” dell’arma. Per lui, così, si sono aperte le porte del carcere di Bari.

Sempre a Bari un pregiudicato 34enne è stato sorpreso mentre nel quartiere Poggiofranco cedeva una dose di sostanza stupefacente ad un assuntore abituale. Lo scambio è avvenuto sotto gli occhi degli agenti della sezione antidroga che sono intervenuti immediatamente ed hanno sequestrato la droga, 2.7 grammi di eroina. L’attività degli investigatori è proseguita con una perquisizione presso l’abitazione del 34enne dove sono stati rinvenuti altri 90 grammi di sostanza stupefacente (eroina e cocaina), già suddivisa in dosi e pronta per

essere ceduta. Sequestrate anche alcune banconote da 20 euro false.