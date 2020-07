Girovagava per il centro abitato di Sovereto e Terlizzi, i Carabinieri della locale Tenenza, insospettiti, lo controllano e lo trovano in possesso di due pistole in cintura, da lui regolarmente detenute ma non autorizzato a portarle fuori da casa e, occultato in una busta di cellophane, dietro il sedile, un fucile da caccia, cal. 12, con matricola abrasa, quindi clandestina. Dal controllo amministrativo eseguito contestualmente presso la sua abitazione, sono emerse anche ulteriori violazioni.

In accordo con la Procura della Repubblica di Trani, A. S., di anni 50, è stato tratto in arresto per detenzione e porto illegale di armi. L’uomo, alle prime luci dell’alba è poi stato tradotto presso la casa circondariale di Trani su disposizione dell’A.G competente.