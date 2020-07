I Carabinieri della Stazione di Polignano a Mare, nel corso di due distinti servizi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due individui con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire in manette è stata P.A., una casalinga 46enne del luogo, già nota alle Forze dell’Ordine, sorpresa, durante un servizio di osservazione, mentre occultava all’interno di un garage un involucro contenente gr. 17 di stupefacente risultato essere cocaina, oltre a due bilancini di precisione ed euro 570,00 in contanti.

Altro individuo C.S., di anni 36, anch’egli già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato poiché, mentre viaggiava a bordo di una bici, non ha rispettato l’alt imposto dai militari, dileguandosi precipitosamente per le vie cittadine. Durante l’inseguimento il soggetto, viaggiando a forte velocità per seminare i militari, è andato a collidere con un’autovettura, rovinando sul manto stradale. A questo punto ha continuato la fuga a piedi fino ad esser definitivamente bloccato dai militari che non lo hanno mai perso di vista.

C.S. è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di gr.18. di marijuana ed euro 70,00 in contanti. Dalla successiva perquisizione domiciliare della propria abitazione, i militari hanno rinvenuto ulteriori gr. 98 della medesima sostanza suddivisa in dosi e pronta per essere venduta.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la casalinga è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre il 36enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Bari.