Persone che litigano in strada. Le urla, poi il rumore degli spari: 3-4 colpi. Il tutto ripreso con un telefonino da un balcone, con le tapparelle semichiuse. Scene da Far West, ieri pomeriggio alla periferia di Molfetta dove una sparatoria, dai contorni ancora da chiarire, è avvenuta nei quartiere Paradiso, tra via Corimio e via Minervini.

Testimone dell’accaduto, un residente della zona che, dal suo appartamento è riuscito a immortalare la scena con uno smartphone: pochi secondi di video ma sufficienti a farsi un’idea di quanto accaduto.

Un gruppo di uomini sta discutendo animatamente in strada. Parole urlate ma non comprensibili. Uno di loro ad un certo punto si allontana di qualche metro ed estrae una pistola, dalla quale fa partire tre colpi in serie e poi un quarto, pochi secondi più tardi.

Ad udire gli spari anche altri residenti della zona che hanno segnalato l’episodio ai Carabinieri: giunti sul posto sono scattati immediatamente i controlli dei militari, che hanno passato al setaccio l’intera zona ma inutilmente. Nessuna traccia dei bossoli sull’asfalto, nessun testimone.

I Carabinieri stanno comunque cercando di far luce sull’accaduto e un prezioso aiuto alle indagini sarà certamente fornito dal filmato girato dallo spettatore dal balcone: il misterioso uomo dal grilletto facile potrebbe avere le ore contate.