Maxi operazione contro il traffico internazionale di droga. La Dia di BARI e le autorità albanesi, con l’ausilio della Criminalpol, dell’ufficio di collegamento interforze di Tirana e della polizia albanese, e con la collaborazione, in Italia, di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e della Dia di Foggia, Lecce, Bologna, Roma, Napoli e Catanzaro, stanno eseguendo, tra Italia e Albania, su disposizione della Dda di BARI e della Procura Speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana, con il coordinamento di Eurojust, diretto dal membro nazionale italiano, 37 arresti. Si tratta di persone ritenute responsabili di traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Sono in esecuzione anche decreti di sequestro per complessivi 4 milioni di euro. Nel corso delle indagini, sono state sequestrare circa tre tonnellate e mezzo di droga tra marijuana, cocaina ed hashish, per un valore di oltre 40 milioni di euro e corrispondenti a circa 7 milioni di dosi. Maggiori elementi sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 12, a cui parteciperanno Federico Cafiero De Raho, procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Arben Kraja, procuratore speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana, Filippo Spiezia, vice Presidente e Membro per l’Italia di Eurojust, Giuseppe Volpe, procuratore di BARI, con il Procuratore Aggiunto Francesco Giannella, titolare della Dda di BARI e Giuseppe Governale, direttore della Dia.