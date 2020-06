Ieri a Bari un inseguimento di un pusher minorenne dei poliziotti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura di Bari. Nel quartiere Libertà, nella tarda notte, i poliziotti della Volante di zona hanno intimato invano l’Alt Polizia al conducente di un motociclo; il giovane alla guida ha improvvisato una breve e pericolosa fuga per le vie del quartiere inseguito dalla volante.

Lo spericolato barese, 17enne, è stato fermato con non poche difficoltà ed all’atto del controllo è stato trovato dagli agenti in possesso circa 17 grammi di marijuana, ben suddivise in numerose dosi pronte allo spaccio, due bilancini di precisione, una somma in contanti probabilmente frutto della precedente vendita di sostanze stupefacenti e tre telefoni cellulari.

Il tentativo di fuga ed il successivo atteggiamento davvero poco collaborativo del minorenne incensurato, oltre che per il possesso della droga si è spiegato quando, dagli accertamenti di rito gli agenti hanno scoperto che oltre ad essere privo di patente di guida il motociclo condotto dal 17enne è risultato privo di copertura assicurativa ed intestato a un 40enne che abitava in zona, al quale è stato poi affidato con tutte le contestazioni al Codice della Strada violate dal centauro improvvisato.

Gli agenti, visto il rinvenimento del quantitativo di droga e l’atteggiamento del fuggitivo hanno perquisito l’abitazione del minore, per sua fortuna con esito negativo. Al termine dell’attività di Polizia Giudiziaria, i poliziotti hanno deferito in stato di libertà il giovane pusher all’Autorità Giudiziaria competente del Tribunale dei Minori e lo hanno affidato alla madre.