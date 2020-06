Ci vorrà diverso tempo per capire esattamente la natura dell’incendio che ieri ha completamente distrutto un’azienda di trattamento dei rifiuti di Palo del Colle nel barese la Ecogreen Planet sulla Strada Statale 96. Un incendio doloso o semplicemente un incidente che attorno alle 13 ha mandato in fumo tonnellate di rifiuti di diverso genere, in particolare plastica e carta, pronti per lo stoccaggio o lo smaltimento. Al lavoro per ricostruire l’accaduto ci sono i Carabinieri che attendono le relazioni dei Vigili del Fuoco al lavoro per ore ed ore e con diverse squadre per domare le fiamme che hanno anche allertato le comunità limitrofe. Sull’accaduto potrebbe volerci veder chiaro anche il pm di turno della Procura di Bari, Lanfranco Marazia, che sta seguendo l’evolversi della situazione e valuterà l’apertura di un fascicolo d’indagine.

Ma nell’immediatezza tutte le attenzioni sono dedicate ai possibili danni ambientali provocati dallo sprigionamento nell’aria di particelle potenzialmente cancerogene. La colonna di fumo nero e densa era ben visibile a molti chilometri di distanza. Al lavoro da ieri i tecnici dell’ARPA Puglia che continueranno un monitoraggio costante della qualità dell’aria nei dintorni. Palo del Colle, Modugno ma anche Bitonto sono i comuni che potenzialmente sono maggiormente interessati. Da Palo, la commissaria Rossana Riflesso ha fatto sapere che il fumo non ha raggiunto il centro città e che non vi sono stati particolari provvedimenti da attuare per la popolazione. Il Sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, ha espresso tutto il suo disappunto sin dall’immediatezza del rogo ed ha chiesto immediatamente interventi per valutare la qualità dell’aria e per comprendere la natura dell’incendio. Sin da ieri comunque sono state installate diverse centraline per il controllo dell’aria da parte di ARPA Puglia. Tra qualche giorno il responso finale nonostante le prime rassicurazioni.