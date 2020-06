Oltre 6.600 autosegnalazioni on line e più di 80mila accessi alla piattaforma della Regione. Sono i numeri relativi ai rientri in Puglia nel primo giorno della fase 3, con la quale c’è stato il via libera agli spostamenti sull’intero territorio nazionale.

Le cifre si riferiscono al periodo compreso tra la mezzanotte e la serata di ieri, mercoledì 3 giugno, da quando cioè è entrata anche in vigore l’ordinanza firmata dal governatore Michele Emiliano che regola gli accessi nella Regione in questa fase dell’emergenza.

Il provvedimento fa cadere l’obbligo di quarantena domiciliare a chi arriva in Puglia ma conferma quello di autosegnalazione, attraverso il sito della Regione.

E sono stati infatti circa 6.700 i pugliesi che hanno compilato il modulo on line per comunicare il loro rientro. L’elevato numero di accessi registrato il primo giorno ha addirittura mandato in tilt per qualche ora il portale istituzionale.

Oltre all’obbligo di segnalare l’arrivo in Puglia, la nuova ordinanza regionale prevede anche quello di conservare per 30 giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno. Obblighi da cui sono escluse tuttavia le persone che si spostano per motivi di lavoro, salute o per ragioni di assoluta necessità.

Ai provvedimenti stabiliti con l’ordinanza si affianca anche un consiglio: quello di scaricare l’app “Immuni” per il tracciamento dei contatti. Espedienti, come ha ricordato in un video pubblicato su Facebook il presidente Emiliano, che consentiranno di farsi trovare pronti nell’eventualità di una nuova esplosione dell’epidemia.