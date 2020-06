Aveva paura di perdere il lavoro. Per questo motivo, nonostante fosse affetto da coronavirus, ha deciso di raggiungere regolarmente il ristorante in cui prestava servizio. E’ accaduto a Bari, nel quartiere Libertà. Protagonista in negativo un 21enne residente nel capoluogo pugliese. Domenica scorsa la Guardia di Finanza si era recata presso la sua abitazione per accertarsi del rispetto dell’isolamento domiciliare. All’appello mancava proprio il giovane ragazzo. Il 21enne è stato rintracciato lunedì mattina, sul suo luogo di lavoro, dove svolgeva il compito di lavapiatti. Secondo quanto ricostruito, non avrebbe avuto contatti con i clienti, mentre né il datore di lavoro né i suoi colleghi erano a conoscenza della sua positività al Covid-19.

Intanto la Asl, che ha effettuato i tamponi allo staff del ristorante, potrebbe disporre la temporanea chiusura del locale. 11 in tutto i test effettuati sul personale (datore di lavoro e colleghi), tutti negativi tranne uno che attende ancora il risultato del referto. Nessuno, di fatto, avrebbe manifestato sintomi riconducibili al virus. Il giovane 21enne è stato denunciato per violazione degli obblighi di quarantena. Appena rintracciato è stato ricondotto presso il suo domicilio. Ora dovrà rispondere anche della sua negligenza.

Un caso analogo è accaduto sempre a Bari esattamente 2 mesi fa, il 2 aprile, quando un 50enne del quartiere Carbonara, positivo al coronavirus, era uscito di casa giustificandosi per essere andato a fare la spesa. Scoperto dai Carabinieri, venne anch’egli denunciato.