Un weekend all’insegna del maltempo quello vissuto dalla Puglia. Venerdì temperature in discesa, sabato è stata la volta di temporali e grandinate che hanno interessato gran parte della Regione. Perturbazione partita dal salento per poi risalire inesorabilmente verso i territori centrali. Disagi notevoli per quelle zone che hanno visto rovesciarsi notevoli grandinate, a tratti violente, che non hanno risparmiato paesi come Melpignano, Galatina, la città di Bari, per poi abbracciare la provincia Bat a Spinazzola e Canosa, con quest’ultima che ha subito i danni peggiori nelle campagne anche a causa degli allagamenti.

Coldiretti Puglia, in una nota, ha denunciato la grave situazione riguardante le ciliegie cosiddette “ferrovia” che in questo weekend hanno ricevuto il «colpo di grazia». Necessario, secondo Coldiretti, lo stato di calamità naturale per un comparto che, assieme a mandorle, frutta come albicocche, pesche e percoche, a ortaggi e alle patate, ha subito ripercussioni gravi dalle improvvise ondate di maltempo che si sono abbattute in Puglia a partire dal 24 marzo in poi.