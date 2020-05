C’è chi a causa del fallimento dell’istituto ha perso 100 mila euro, chi i rapporti con la famiglia, chi non vede un futuro. La furia del Comitato indipendente degli azionisti della Banca Popolare di Bari, capeggiata da due azionisti vestiti di nero in segno di lutto, con catene di plastica al collo e fiori, si è abbattuta sulle vie del centro del capoluogo. Il concetto ribadito attraverso una catena umana formata a pochi passi dalla sede della banca in corso Vittorio Emanuele. Tutti legati uno all’altro dal nastro bianco e rosso, con cartelli, fischietti e megafono.

Il concetto è chiaro: un secco «no alla trasformazione in Spa» per «respingere al mittente l’iniziativa del Fondo interbancario». A far discutere in particolare è lo stanziamento di azioni per un valore di 30 milioni di euro, stabilito dal fondo che raggruppa 151 banche italiane e lavora anche al salvataggio della Popolare di Bari. Misura insufficiente: Secondo il Comitato, servirebbero almeno 800 milioni di euro per ristorare i 70mila investitori.

Al termine del sit-in, il Comitato è stato convocato insieme con i rappresentanti delle altre associazioni per una videoconferenza con i commissari.La prossima tappa è l’Assemblea Straordinaria dei soci di fine giugno, che sarà svolta in conference call. Da una parte ci sarà il rilancio della Popolare con uno stanziamento di 1,17 miliardi di euro da parte di Mediocredito, dall’altro le richieste degli azionisti: un fondo per rimborsare gli azionisti truffati, individuazione di soluzioni finanziarie alternative a valori congrui rispetto a quello di acquisto del titolo e riconoscimento del diritto di recesso.

Il servizio video di News24.City.