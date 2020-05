Perquisizioni domiciliari dei Carabinieri a Bari, nei quartieri Carbonara e Ceglie del Campo.

Una di queste è stata eseguita a seguito di una denuncia di minaccia aggravata sporta nei confronti di un 27enne pluripregiudicato del posto, per il presunto possesso di una pistola. I militari hanno infatti rinvenuto, nascosta nella camera da letto una pistola semiautomatica calibro 9 corto con matricola abrasa, una pistola “BRUNI” 315 auto calibro 8 mm, con matricola punzonata e modificata a calibro 6,35, 25 cartucce di vario calibro e 6 cartucce a salve calibro 8 mm. Un piccolo arsenale potenzialmente letale. Il 27enne è stato così arrestato e condotto in carcere.

I Carabinieri, poi, intervenuti in due distinte abitazioni nelle campagne di Ceglie del Campo, hanno scoperto nel primo intervento una discarica abusiva di 10 mila mq., dove era in atto la combustione di rifiuti pericolosi costituiti da materiale plastico/ferroso di vario genere e, sempre nello stesso terreno, hanno trovato quasi 100 animali tra equini, ovini e volatili, allevati in pessime condizioni igieniche. Il proprietario, un pluripregiudicato 48enne, è stato denunciato per realizzazione di discarica abusiva, combustione di rifiuti pericolosi e per maltrattamento di animali.

Nel secondo intervento i militari hanno trovato 11 tartarughe appartenenti ad una specie protetta, denunciando il possessore, un 59enne pluripregiudicato, per illecita detenzione di animali protetti. Le tartarughe sono state sottoposte a sequestro e acquisite dai Carabinieri Forestali per il successivo affidamento ad un ente autorizzato.