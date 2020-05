Nella tarda serata di ieri, a Grumo Appula, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato in fragranza di reato T.S. 46enne, del luogo, noto alle Forze dell’Ordine.

L’operazione è partita dall’anomalo andirivieni di auto e soggetti che accedevano in una via del centro cittadino, situazione che ha insospettito i Carabinieri i quali sono risaliti alle reali motivazioni dei frequenti passaggi e soste. Il 46enne è subito apparso insofferente al controllo e quindi i militari hanno proceduto con una perquisizione personale e domiciliare ed a nulla è valso il tentativo dell’uomo di occultare la droga all’interno del telaio di una piccola finestra del bagno. Infatti, a seguito del controllo, sono state rinvenute 4 dosi di cocaina e 11 dosi di marijuana, per un totale di 17 grammi, oltre alla somma di 305 euro, provento dell’attività di spaccio. Alla fine la sostanza e denaro sono stati sequestrati, mentre per T.S. l’A.G. ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari.