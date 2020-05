Particolarmente efficaci sono risultati i controlli eseguiti, nelle ultime ore, dai militari della Compagnia Carabinieri di Molfetta, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico:

– i Carabinieri della Stazione di Giovinazzo, nel corso di una perquisizione eseguita presso il domicilio di un 37enne di quel centro, hanno rinvenuto una vera e propria piccola serra per la coltivazione della marijuana. L’uomo, in un locale/ripostiglio ubicato sul terrazzo della propria abitazione coltivava diverse piante di marijuana, custodendo, altresì, circa 60 grammi della stessa sostanza, già pronta per essere commercializzata all’interno dell’appartamento. Sia lo stupefacente che tutto il materiale per la coltivazione, sono stati sottoposti a sequestro, mentre il soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bari.

Un 38enne di Molfetta, invece, è stato anche egli deferito in stato di libertà, dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale da parte dei militari della Sezione Operativa di quella Compagnia, a seguito del quale veniva trovato in possesso di 11 dosi di hashish per un peso di circa 9 grammi e una dose di marjuana, occultate nei calzini.

L’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, aveva attirato l’attenzione dei Carabinieri, mentre transitava in zona di ponente di Molfetta, in sella alla propria bicicletta. Veniva estesa la perquisizione anche presso il domicilio dello spacciatore, all’interno del quale veniva ritrovato altro stupefacente ed in particolare altri 9 gr di marjuana ed ulteriori 36,5 gr di hashish, già suddivisi in dosi. Tutto sottoposto a sequestro, in attesa delle ulteriori determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.