I militari del Comando Provinciale di Bari della Guardia di Finanza oltre a far rispettare le misure di contenimento introdotte dal Governo per il contrasto delle manovre speculative sui prezzi dei prodotti anti-contagio e di prima necessità hanno fornito il proprio contributo anche a diverse iniziative di solidarietà.

Tra queste la donazione di ben 4.700 litri di alcool etilico allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per la produzione di gel disinfettanti. Si tratta di una partita di merce di contrabbando sequestrata nel 2017 dai finanzieri della Compagnia di Monopoli.

Un gesto importante in un periodo complicato per l’epidemia da Covid-19 che ha causato sull’intero territorio nazionale la carenza sul mercato di gel disinfettanti. Un vettore specializzato è partito da Firenze e ha ritirato a Monopoli la partita di alcool che sarà, a stretto giro, utilizzata per la produzione di gel disinfettanti, a “costo zero” per lo Stato e a beneficio della collettività.