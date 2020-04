La gara di solidarietà, ai tempi del coronavirus, vede protagoniste anche le forze dell’ordine. L’ultimo gesto di generosità arriva dal IX Reparto Mobile di Bari. Gli agenti della Polizia di Stato barese ha deciso infatti di privarsi dei propri buoni pasto ricavando una somma di circa 3 mila euro da devolvere a servizio delle famiglie bisognose del capoluogo pugliese. L’intero importo verrà utilizzato per l’acquisto di beni di prima necessità.

I generi alimentari saranno procurati in sinergia con la ditta “Ladisa Ristorazione”, la stessa che si occupa del servizio della mensa del Polifunzionale della Polizia di Stato. Le famiglie destinatarie di questo piccolo e significativo contributo saranno individuate dalla Caritas Diocesana di Bari, in collaborazione con il Cappellano della Polizia di Stato.

Nella nota inviata dai poliziotti barese emerge il desiderio, oltre che la necessità, di essere vicini ai più bisognosi in un momento storico in cui l’emergenza alimentare ed economica camminano di pari passo con quella sanitaria. Un’ulteriore contributo per il cittadino, per far si che nessuno possa sentirsi solo e abbandonato.