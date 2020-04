In barba alle norme imposte per limitare il contagio da Coronavirus, 9 cittadini cinesi si erano riuniti in un locale adibito a circolo ricreativo trasformandolo in bisca clandestina. E’ accaduto a Modugno dove c’è stato il pronto intervento dei militari della Guardia di Finanza.

All’arrivo delle Fiamme Gialle, i 9 occupanti del locale hanno tentato di disfarsi di numerose banconote per una somma complessiva di 7 mila euro, utilizzate durante il popolare gioco a tessere di origine cinese, infilandole alla rinfusa sotto alcuni cartoni, riposti in un angolo della stanza.

I giocatori d’azzardo, alcuni dei quali con precedenti penali, sono stati tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazioni connesse alla normativa nazionale in materia di “giochi e scommesse” e ovviamente sono stati sanzionati per aver violato le norme anti-Covid-19. Per l’associazione, invece, è scattata la sanzione della chiusura del locale per 5 giorni che potrebbe essere prolungata ulteriormente dalle autorità. La somma di denaro rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.