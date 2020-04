Torneremo al cinema? E in teatro? Musei e beni archeologici quando saranno di nuovo visitabili? Queste domande non nascondono solo la volontà di ritornare alla normalità ma anche le condizioni che stanno vivendo attori e registi, direttori di musei e dei numerosi castelli sparsi per tutta la puglia. Ma anche musicisti, service audio, palchi, guide turistiche.

Cultura e turismo nella regione puglia sono legati a doppio filo e hanno infatti un’unica dirigenza tra gli uffici regionali: quella del dottor Aldo Patruno. Tra i fautori del successo globale della puglia turistica e degli eventi culturali adesso il suo settore è chiamato a una sfida totalmente nuova. Il dato di partenza è drammatico ma la consapevolezza è un punto di partenza importante.

Le soluzioni andranno studiate con un approccio scientifico alle problematiche che il settore cultura e turismo evidenzieranno.

Chi opera nel settore cultura è per primo entrato in crisi e per ultimo ne uscirà

E bisogna anche prendere coscienza del fatto che non è possibile applicare al settore della cultura le soluzioni adottate per altri settori

Ma la fantasia è alla base del saper fare cultura e quindi si può contare su questo. Un aspetto da unire alle opportunità che la tecnologia offre.

L’impegno della regione per tutti gli operatori del settore cultura e turismo è chiaro.

