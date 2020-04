Posti di blocco, elicotteri e controlli a tappeto: in arrivo una nuova stretta nel weekend da parte delle forze dell’ordine in Puglia per le verifiche delle misure di contenimento del Covid-19. Archiviati i giorni di Pasqua, dove tante sono state le autocertificazioni ispezionate e le sanzioni elevate per il mancato rispetto delle norme, i controlli proseguono per sensibilizzare i cittadini pugliesi a mantenere sempre alta la guardia, e non sottovalutare la diffusione del virus.

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Stradale, Polizia di Stato, e gli agenti del IX Reparto Volo, hanno effettuato controlli a tappeto sulle arterie nevralgiche che collegano la città di Bari alla provincia. All’altezza di Torre a Mare, dopo aver interdetto un tratto della strada statale, i poliziotti hanno fatto incanalare i veicoli in transito in un’area dove sono stati effettuati i controlli di polizia e sono state verificate le autocertificazioni. Gli automobilisti che non hanno fornito valide motivazioni che gli consentissero di circolare sono stati sanzionati.

Nella provincia Bat, le forze dell’ordine hanno controllato sino ad oggi, dall’inizio dell’emergenza e delle misure di contenimento, ben oltre 50 mila cittadini della sesta provincia. Migliaia le denunce e le sanzioni, con un picco giunto proprio nei giorni di Pasqua.

I controlli saranno intensificati in vista delle prossime festività, come i weekend del 25 aprile e del 1 maggio, e saranno regolarmente effettuati su tutto il territorio di Bari e provincia. Fondamentale, dunque, continuare a rispettare tutte le norme. La battaglia contro il virus entra nella sua fase più delicata.