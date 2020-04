Una domenica di Pasqua che poteva finire in tragedia. Tanta paura ieri sera nel quartiere Madonnella di Bari dove un giovane residente ha esploso diversi colpi di pistola all’indirizzo di un corriere impegnato nella consegna di un’ordinazione a domicilio. Per questo i Carabinieri del capoluogo hanno tratto in arresto un 21enne pregiudicato del popolare quartiere accusato di detenzione illegale di arma da fuoco e spari in luogo pubblico.

Tutto è nato da una normale consegna a domicilio, da parte di un corriere di nazionalità nigeriana, di una cena ordinata ad un ristorante della città, recapitata nel quartiere Madonnella. Ma attorno alle ore 20, i militari hanno ricevuto la segnalazione di una persona che sparava dal balcone della propria abitazione verso alcune persone nella strada sottostante.

Giunti immediatamente sul posto i Carabinieri hanno constatato la presenza del “corriere” che agitatissimo ha spiegato di essere stato aggredito verbalmente da una persona, residente in un palazzo, che ha esploso anche dei colpi di arma da fuoco dandosi poi a precipitosa fuga. Poco dopo i militari hanno intercettato il 21enne pregiudicato che ha riferito di aver esploso i colpi di pistola perchè il “rider”, in attesa della consegna, si era appoggiato alla propria autovettura.

I Carabinieri hanno dato il via a delle perquisizioni che non hanno consentito di rinvenire l’arma utilizzata, ma grazie alle immagini di una telecamera privata, sono riusciti ad incastrare il 21enne che è stato immortalato proprio durante l’azione a fuoco. I colpi esplosi dall’alto verso il basso e quindi a maggior ragione potenzialmente letali, hanno colpito solo la parte superiore del furgone dove il corriere ha trovato riparo. Il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nella Casa Circondariale di Bari.