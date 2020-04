Un fenomeno inconsueto, forse sconosciuto per molti, e che alle prime luci del giorno di Pasquetta ha fatto visita alla litoranea adriatica della Puglia, ed in particolare tra le provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani. Si tratta di un’alga rossa, denominata Noctiluca scintillans, che dopo un procedimento di fioritura microalgale ha prodotto diverse chiazze di colore arancione, formando letteralmente una striscia lunga svariati chilometri, da Trani a Torre a Mare. Un fenomeno non nuovo nell’Adriatico e che prolifera con il caldo.

Tante le segnalazioni che hanno fatto il giro del web, accompagnate dal timore che potesse trattarsi di sversamenti in mare dannosi per l’ecosistema marino e per l’uomo. Poi la scoperta di un fenomeno che probabilmente anche grazie alle correnti ha raggiunto le coste pugliesi in modo visibile, e che sarebbe dannoso solo per l’ittiofauna. Sul tema è intervenuta la Legambiente di Barletta, la prima ad indagare nella Bat su quelle strane chiazze apparse nel porto barlettano: «Abbiamo contattato la capitaneria di porto che è intervenuta immediatamente – ha detto Legambiente – e, con l’ulteriore supporto di uno scafo della finanza, abbiamo constatato che l’intero bacino portuale era invaso da questa presenza. Preoccupati si trattasse di uno sversamento è stata contattata una biologa che ci ha rassicurati sulla natura di quella strana presenza, trattandosi di un’alga luminescente la cui presenza è stata segnalata su gran parte della nostra costa».

Anche a Trani la Polizia Locale è intervenuta per una segnalazione sul litorale dopo la comparsa in acqua di una chiazza arancione che faceva sospettare qualche pericoloso sversamento in mare. Anche in questo caso si è subito verificato che si trattava di un fenomeno causato dalla fioritura microalgale. Un fenomeno provocato principalmente dalle temperature calde, come accaduto nelle ultime ore in Puglia, e che nelle prossime ore svanirà autonomamente.