Continuano i gesti importanti di solidarietà da parte degli imprenditori pugliesi. Una donazione di grande valore l’ha operata ieri l’azienda barese Divella Spa, leader nazionale nella produzione di pasta ma anche derivati del pomodoro, che ha scelto di consegnare ben trenta ventilatori polmonari ai reparti degli ospedali di Bari impegnati nella lotta al Covid-19.

L’azienda in realtà non ha pubblicizzato questa iniziativa ma a dar voce alla generosità della Divella ci ha pensato il vicepresidente della commissione sanità del Comune di Bari Filippo Melchiorre che ha voluto ringraziare l’azienda barese. «Apparecchiature salvavita che in questa emergenza sanitaria sono fondamentali» ha ricordato Melchiorre spiegando anche che questa iniziativa non poteva passare inosservata: «Come nel suo stile l’azienda – ha concluso Melchiorre – non ha pubblicizzato il gesto di solidarietà, ma a nome di tutti i baresi non possiamo che ringraziare Divella, un marchio a cui tutta la comunità è particolarmente legata».