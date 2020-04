«Sono 368 i baresi in quarantena. 207 positivi. Un cittadino denunciato per epidemia colposa per aver violato l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione nonostante fosse positivo al coronavirus. Troppa gente ancora per le strade della città».

Così in un video su Facebook il sindaco di Bari Antonio Decaro spiega l’attuale situazione nel capoluogo pugliese e continua ad invitare i cittadini a restare a casa.