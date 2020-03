Sconosciuti si sono introdotti la scorsa notte nella sede del comando della Polizia Locale di Adelfia con l’intento di rubare le armi in dotazione al Corpo. Sono entrati forzando il portone d’ingresso e con la fiamma ossidrica e un flessibile hanno aperto la cassaforte dell’armeria che però in quel momento non conteneva armi. Subito dopo si sono sviluppate le fiamme all’interno dei locali che non è chiaro se siano state appiccate volontariamente o provocate da qualche scintilla partita dall’uso della fiamma ossidrica o del flessibile. L’incendio ha reso i locali del Comando dei vigili di Adelfia inagibili. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

«Il Comune è per metà devastato, non più recuperabile». Ne dà notizia il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola che racconta come l’incendio sia scoppiato durante un tentativo di furto nel comando della Polizia Locale.

«L’incendio – dice il sindaco – è stato appiccato da alcuni balordi che hanno cercato di fare un furto nelle sedi della polizia municipale». «Una situazione disastrosa per il nostro paese – aggiunge – perché abbiamo tutti gli uffici e tutti i computer bloccati con i server che sono andati completamente bruciati. Quindi avremo rallentamenti in tutte le procedure di questi giorni per l’emergenza coronavirus. Potete immaginare la difficoltà del momento. Stamattina avevamo un appuntamento con protezione civile e servizi sociali per pianificare il piano di aiuti alle famiglie bisognose».

«A questi balordi, per quello che può servire, dico vergognatevi – dice Cosola – perché in questo momento bisogna mettere anche mano alla coscienza. Ai cittadini dico di avere pazienza e starci vicino. Cerchiamo di essere uniti più che mai perché il momento è ancora più difficile e richiede una grande forza, ma ci rialzeremo».