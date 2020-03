Tempo di lettura: < 1 minuto

È cominciata anche in Puglia la sperimentazione del Tocilizumab, il medicinale prodotto dalla azienda farmaceutica svizzera Roche che potrebbe garantire risultati importanti nella cura dei pazienti affetti da Coronavirus.

Lo ha comunicato oggi, il Direttore del Dipartimento Regionale per la Promozione della Salute, Vito Montanaro durante una videoconferenza con i sindacati che si è tenuta questa mattina.

In base ai protocolli concordati nei giorni scorsi con gli infettivologi – ha fatto sapere Montanaro – il farmaco è in fase di somministrazione ad 11 dei pazienti che hanno contratto il Covid-19. Potrebbe tuttavia essere presto esteso anche ad altri malati.

Il medicinale viene prodotto ufficialmente per la cura dell’artrite reumatoide, ma si è scoperto che è in grado di ridurre i problemi di tipo polmonare nei soggetti che hanno contratto il temibile virus.

In Italia, il farmaco è stato già somministrato all’ospedale Cotugno di Napoli, ad otto pazienti con gravi complicanze respiratorie. Su due di questi, la terapia aveva evidenziato ottimi risultati nel giro di 24 ore. Notizie confortanti sono arrivate anche dall’Istituto per i Tumori Pascale, sempre di Napoli, dove il medicinale si è rivelato efficace nella cura di molti pazienti. Ancor prima di sbarcare in Italia, il “TOCILIZUMAB” era stato sperimentato in Cina, con buoni risultati.