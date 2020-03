Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo gli ospedali ora si apre un altro fronte in Regione su cui porre particolare attenzione per il contagio da Covid-19. Si tratta delle cosiddette case di riposo per anziani che cominciano a contare diversi contagi e veri e propri focolai. Il caso più emblematico e che più tiene con il fiato sospeso la Puglia è quello del Don Guanella di Bari che attualmente ospita 86 persone. Un uomo di 85 anni è morto ed altre nove persone sono risultate positive al coronavirus. I tamponi, non somministrati a tutti ma soltanto a chi presenta sintomi, sono stati effettuati dopo il primo caso positivo, quello dell’ 85enne che era stato ricoverato in ospedale una settimana fa perchè risultato positivo e che poi è deceduto. Le persone risultate positive sono sette anziani, tra i quali anche un centenario, il direttore e il medico della struttura. Tutti i contagiati, che non presentano al momento sintomi respiratori mentre solo alcuni hanno qualche linea di febbre, sono stati messi in isolamento in un’area dell’istituto, separati dagli altri ospiti. Nella struttura si sta verificando anche una emergenza assistenziale perchè molti dei 50 dipendenti si sono messi in auto quarantena. Ci sono quindi problemi nella gestione ordinaria, per la mensa, le pulizie oltre che per l’assistenza diretta agli anziani.

Stessa situazione, seppur con numeri ridotti, è accaduta a Troia, nel foggiano, all’interno della residenza assistenziale San Raffaele: due operatori socio sanitari e due anziani ospiti (uno già da alcuni giorni in quarantena) sono risultati positivi al Covid 19. La comunicazione in mattinata direttamente da parte del Sindaco del piccoo comune Leonardo Cavalieri che ha precisato come sin dall’inizio dell’emergenza era stato vietato l’ingresso a partenti ed estranei nella struttura. Situazione comunque sotto il rigido e stretto controllo della task-force dell’Asl e della Regione».

E da ieri sera c’è anche un nuovo fronte nella BAT: a Bisceglie, infatti, due pazienti dell’Opera “Don Uva” sono riusultati positivi al Coronavirus. Anche qui misure più stringenti per evitare ulteriori contagi con altri 21 pazienti in isolamento e circa 30 dipendenti posti in quarantena.