Stavano tentando di nascondersi in un sottoscala adiacente ad una cantinola la cui porta era stata forzata. Ma sono stati sorpresi, grazie anche a una segnalazione telefonica giunta al numero 112, dai carabinieri della Stazione Radiomobile di Bari in via Giacomo Gabrielli, nella frazione di Loseto.

Due cittadini georgiani sono stati arrestati ieri mattina. Si tratta di T.G. 32enne e J.G. 41enne, che devono rispondere di furto aggravato in concorso e possesso di attrezzi da scasso. Il primo aveva con sè il cilindretto della serratura della porta della cantinola mentre il 41enne portava addosso attrezzi da scasso ed una torcia.

I due sono stati anche denunciati per la violazione dell’articolo 650 del codice penale per non aver rispettato l’obbligo di rimanere in casa come previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri emanato per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19.