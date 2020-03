Tempo di lettura: < 1 minuto

Continua a salire in Puglia il numero di contagi da Coronavirus. Dall’ultimo aggiornamento delle ore 18 emanato dalla Protezione Civile sono 675 i casi di Covid-19 in tutta la Regione, 94 in più rispetto a ieri. Sale anche il bilancio dei decessi 29, 3 in più rispetto a venerdì.

Sono invece solo due i casi di positività accertati nella Bat quest’oggi e il numero di pazienti che hanno contratto il virus sono 32 in totale. Le province più colpite restano quelle di Bari (194) e Foggia (190), seguono Lecce (104), Brindisi (94) e Taranto (35).

Situazione sempre più delicata nel resto della nazione. Sono quasi 54 mila i casi accertati, 4825 i morti e oltre 6 mila i guariti.