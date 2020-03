Tempo di lettura: < 1 minuto

Salgono a 581 i casi positivi in Puglia, compreso anche il totale delle persone decedute sino ad oggi, ovvero 26, e coloro che sono guariti, 4 in tutto. Attualmente positivi sono 551 di cui 329 in isolamento, 191 ricoverati con sintomi e 31 in terapia intensiva. Rispetto alla giornata di ieri, oggi – venerdì 20 marzo – ci sono 103 casi positivi ed un decesso in più.