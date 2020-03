Tempo di lettura: 2 minuti

Sono arrivate a 1.809 le vittime del Coronavirus in Italia. In un solo giorno c’è stato un aumento di 368 morti, più del doppio rispetto a sabato. Sono invece 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il virus, 369 solo nella giornata di oggi.

Attualmente le persone malate in Italia sono 20.603, 2.853 in più rispetto a ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 24.747. I dati ufficiali forniti dalla Protezione Civile evidenziano una situazione molto critica soprattutto in Lombardia dove il numero di casi positivi al Covid-19 sono oltre 13 mila e solo nella giornata di oggi sono decedute 252 persone per un totale di 1218 morti dall’inizio dell’emergenza. Numeri in crescita stabile in Emilia Romagna, Veneto, Marche e Piemonte.

In Puglia sale a 16 il numero dei morti di Coronavirus. Nella giornata di oggi non ce l’ha fatta un 38enne di Turi affetto già da altre patologie, e altri due pazienti in provincia di Lecce. Sono in totale 248 i casi accertati, 48 in più rispetto a ieri, 336 i tamponi eseguiti quest’oggi. La provincia con più casi resta quella di Foggia, seguita da Lecce, Bari e Brindisi. Le stime epidemiologiche lasciano pensare che il peggio debba ancora arrivare nella nostra regione e che gli attuali 248 casi registrati possano aumentare sensibilmente tenendo conto anche dell’impatto degli esodi che si continuano a registrare dalle zone rosse del Nord Italia.

Sono stati effettuati 336 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 288 sono risultati negativi e 48 positivi. I casi positivi sono così suddivisi: 13 in Provincia di Bari; 5 in Provincia Bat; 14 in Provincia di Brindisi; 14 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto; nessun dato dalla provincia di Foggia.