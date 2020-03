Carabinieri in azione a Bari ed impegnati in diversi interventi che hanno portato all’arresto di 6 soggetti, tutti legati a spaccio di stupefacenti, furto ed evasione dagli obblighi.

In particolare, nel centro del capoluogo pugliese, i militari hanno notificato nei confronti di un 24enne ed un 31enne un ordine di carcerazione dovendo espiare rispettivamente 11 anni e 2 mesi ed 7 anni e 10 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso continuato. Le condanne sono conseguenti ad un’operazione antidroga in città risalente ad ottobre 2015.

Nei quartiere Poggiofranco e Madonnella i carabinieri hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un 40enne ed un 24enne, entrambi sottoposti nuovamente ai domiciliari in attesa di giudizio. Ed ancora nel quartiere San Paolo sono scattate le manette per un 42enne barese, pregiudicato, per violazioni alle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, sorpreso alla guida di un’utilitaria. Domiciliari per lui. Un 31enne del quartiere Libertà è stato arrestato per tentato furto aggravato ai danni di un’attività commerciale. L’uomo è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso con i quali aveva poco prima tentato di forzare la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale. Anche in questo caso è stato ristretto ai domiciliari.

Inoltre nel corso di alcune ispezioni nel quartiere Borgo Antico, è stata rinvenuta una pistola “MAKAROV” calibro 9 di fabbricazione russa con matricola abrasa e serbatoio carico, 40 cartucce, nonché circa 1,3 kg di “marijuana” e materiale vario per il taglio e confezionamento della droga. Tutto sotto sequestrato, ora si cerca di risalire ai responsabili.

Infine, sempre a Bari vecchia, è stato denunciato in stato di libertà un 44enne di origine albanesi, gravato da un provvedimento di espulsione e da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L’uomo è stato accompagnato presso il centro di permanenza e rimpatrio del capoluogo pugliese.