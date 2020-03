Eventi e fiere cancellati, turismo in ginocchio, economia che perde un importante traino anche in Puglia. E’ l’altra faccia del Coronavirus le cui conseguenza oltre che sulla salute si cominciano già a far sentire anche in ambito economico in Italia. Una riunione urgente di Federeventi Bari BAT ieri, presso la Confcommercio assieme alle associazioni di categoria, è servita ad analizzare il delicato momento in questo comparto che è uno dei tanti già danneggiati da questa emergenza.

Il Coronavirus, come ha spiegato Vittorio Rinaldi Presidente di Federeventi Bari BAT al termine dell’incontro con le associazione di categoria, si somma ad una situazione di crisi già presente in questo settore e non solo ed è un’ulteriore minaccia per piccole e medie imprese. Per Alessandro Ambrosi, Presidente di Confcommercio, tanti sono stati gli errori in una situazione di emergenza che continua a diventare sempre più drammatica.

La denuncia di Federeventi Bari BAT, in questi giorni, non è purtroppo l’unica. Il grido d’aiuto arriva anche da Coldiretti Puglia che ha ricordato in una nota come vi siano picchi di cancellazioni dagli Stati Uniti negli agriturismi pugliesi a marzo ed aprile, sino al 100%. Si stanno bloccando completamente anche le richieste di prenotazioni dall’Italia e dall’estero nel breve periodo. Savino Muraglia, Presidente di Coldiretti Puglia, ha ricordato come vi siano già il 20% di annullamenti da parte di turisti stranieri di prenotazioni per l’estate negli agriturismi di Puglia, per un settore che era in forte crescita con il 16,5% di aumento delle strutture autorizzate con 850.000 presenze annue registrate nelle aziende agrituristiche pugliesi ed un volume d’affari da 22 milioni di euro.