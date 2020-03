Esplose 4 colpi con un revolver ferendo all’addome e ad una gamba un 70enne che si trovava vicino ad un circolo privato in via Riciotto Canudo, nel centro di Gioia del Colle. Per questo efferato agguato, avvenuto lo scorso 25 febbraio, è stato tratto in arresto un 42enne pregiudicato del posto, identificato come l’autore grazie alla visione delle immagini acquisite da alcuni impianti di videosorveglianza.

I militari hanno riconosciuto anche il mezzo con il quale era giunto sul posto, una Fiat 500. Quindi l’uomo, nelle scorse ore, è stato costretto a consegnarsi ai Carabinieri che lo hanno tratto in arresto per il reato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un’arma.

I militari hanno inoltre sottoposto a sequestro l’autovettura e il revolver utilizzato per l’agguato che era stato nascosto sotto un sasso sulla strada provinciale 139. Sono ancora in corso indagini per appurare le motivazioni del fatto di sangue, nel frattempo il 42enne è stato rinchiuso nel carcere di Bari.