Un 34enne senegalese senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri perché dopo gli accertamenti di rito è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Rimini per aver fornito false generalità nel 2008. E’ accaduto ieri mattina nelle campagne di Quasano, una frazione di Toritto.

L’uomo vagava in compagnia del fratello per le strade di campagna a bordo di un’autovettura con targa rumena. Fermati per un controllo, nel corso del quale è emerso che entrambi erano sprovvisti di patente di guida poiché mai conseguita e che l’auto in loro possesso era priva di copertura assicurativa, per il 34enne è subito scattata una maxi-multa da 5.800 euro con il sequestro amministrativo del mezzo per la confisca.

I successivi accertamenti hanno permesso di rilevare l’ordine di carcerazione che pendeva sul 34enne, constatando che lo stesso era privo anche del permesso di soggiorno e quindi irregolare sul territorio italiano. Per l’uomo sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Bari dove dovrà rimanere per 3 mesi.