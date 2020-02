Tre soggetti baresi di 24, 29 e 49 anni sono stati arrestati dai carabinieri in viale Concilio Vaticano II, nel quartiere Picone di Bari, perché beccati dopo aver svaligiato un appartamento.

I tre, nella tarda mattinata di ieri, sono stati fermati in strada dopo aver messo a segno un colpo nell’appartamento di una pensionata 79enne uscita di casa poco prima. I malviventi sono stati trovati in possesso di vari monili in oro, 450 euro in contanti e di 4 chiavi di porte blindate, di cui una utilizzata per accedere nell’abitazione dell’anziana signora.

Il bottino è stato interamente restituito alla 79enne, mentre i tre arrestati sono stati tradotti carcere di Bari.