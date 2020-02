Aumentano i contagi ma restano circoscritti. Il Coronavirus, o meglio il Covid-19, continua ad esser al centro delle cronache internazionali. Sono oltre 600 i positivi mentre sono 17 i decessi accertati in qualche modo collegabili con il virus e che nella totalità dei casi avevano comunque altre patologie pregresse. Un trend in aumento comunque già immaginato. Il numero delle regioni coinvolte però non si allarga troppo e si ferma a 13. In Puglia, in particolare, sono 3 i contagiati dopo la scoperta del 33enne di Torricella in provincia di Taranto rientrato lunedì sera in aereo da Codogno nel cuore della zona rossa. Anche il fratello e la moglie sono risultati positivi e sono in quarantena in via precauzionale. I NAS dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, nel frattempo, hanno raggiunto tutti i passeggeri del volo easyjet 2827 di lunedì sera e su cui ha viaggiato il 33enne da Malpensa a Brindisi.

Tutti i passeggeri sono sottoposti a permanenza domiciliare con sorveglianza attiva. Emanata un’apposita ordinanza contingibile ed urgente. Tutti negativi, invece, gli altri 20 casi sospetti segnalati nella giornata di ieri. C’è, anche, un italiano di origini molfettesi risultato positivo al test una volta rientrato a Londra nei giorni scorsi dopo esser stato proprio in Puglia. In Gran Bretagna l’uomo lavora e risiede. Al suo rientro, dopo aver preso un volo dalla Puglia con scalo a Milano, è risultato positivo ed è tuttora in buone condizioni in quarantena. Stessa sorte per due persone a Molfetta che hanno avuto contatti diretti con l’uomo trasferiti precauzionalmente al Policlinico di Bari ma senza nessun sintomo. A tranquillizzare tutti, però, ci ha pensato questa mattina anche il Sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, che ha confermato l’intervento precauzionale sulle due persone ma ha anche sgombrato il campo da possibili altri problemi in città.

Nel frattempo è attivo dalle 18 di ieri pomeriggio il numero verde informativo sul Coronavirus della Regione Puglia. Gli operatori del servizio rispondono tutti i giorni dalle 8 alle 22 al numero 800713931.