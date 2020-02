Hanno tentato il colpo ad un istituto superiore del barese fallendo nel proprio intento perché sorpresi dai Carabinieri e subito arrestati. E’ accaduto a Bari, nel quartiere Carrassi. Alle prime ore del mattino di mercoledì, attorno alle 6.30, i Carabinieri hanno colto in flagranza di reato un 25enne di Bari ed un 30enne di Cassano delle Murge. I due soggetti, travisati ed armati di cacciavite, si erano intrufolati all’interno dell’Istituto Scolastico “Santomauro” e avevano forzato tre distributori automatici di bevande all’interno della scuola, portando via denaro contante. I Carabinieri, in quel momento impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla tutela del patrimonio pubblico e privato, si sono ritrovati davanti i due malviventi che alla vista dei militari hanno subito tentato la fuga. Bloccati immediatamente sono stati tratti in arresti. Il 25enne barese è stato anche deferito per violazioni alle prescrizioni dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto. Per entrambi sono stati disposti i domiciliari. Un passamontagna, un cacciavite ed i cellulari sono stati posti sotto sequestro.