Estorsione a ditta di costruzioni al “San Paolo”: arriva il terzo arresto

Dopo i due arresti dello scorso dicembre, c’è una terza persona finita in manette negli ultimi giorni con l’accusa di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, nei confronti di una ditta

impegnata nel rifacimento di una facciata condominiale al quartiere San Paolo di Bari.

Le indagini dei carabinieri, infatti, dopo ulteriori accertamenti, hanno consentito di identificare un uomo, affiliato al clan Strisciglio, che insieme agli altri già arrestati, si sarebbe reso protagonista della tentata estorsione.

Nella serata del 17 febbraio scorso, quindi, i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti del soggetto in questione, ravvisando gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato. Sale in totale a 11 il numero dei soggetti arrestati negli ultimi mesi con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.