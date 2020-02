Bari-Napoli in 3 ore e mezza: treno diretto dal 28 marzo

Due coppie di treni al giorno per collegare direttamente Bari e Napoli in tre ore e mezza. Con una scommessa: fare concorrenza ai bus, che sono il mezzo di trasporto di massa più utilizzato tra le due maggiori città del Sud continentale. Si parte il 28 marzo, come più o meno annunciato a dicembre dal ministro Paola De Micheli. La novità è, appunto, che ci saranno due coppie al giorno «no stop».

Trenitalia ha definito la programmazione che sarà caricata nei sistemi di vendita nei prossimi giorni ma che è già stata inserita nei turni del personale di condotta. La prima coppia partirà da Bari alle 6,50 con arrivo a Napoli alle 10,20 (prenderà la sigla Ic 640), e ripartirà alle 19,05 per tornare nel capoluogo pugliese alle 22,40 (Ic 641). La seconda coppia partirà da Napoli alle 7,06 con arrivo a Bari alle 10,41 (Ic 647), e ripartirà alle 18,30 arrivando alle 22,05 (Ic 642). Si tratterà di treni classificati come Intercity, e bisognerà capire con quali materiali verrà effettuata perché la linea tra Caserta e Napoli (oggi utilizzata solo dai treni regionali della Campania) ha alcune limitazioni.