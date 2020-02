Ruba prezioni in un appartamento: arrestato ladro in trasferta

Nel tardo pomeriggio di ieri, un topo di “appartamento” barese, N.F. 51enne, noto alle FF.OO., è stato arrestato in flagranza dai militari della Stazione Carabinieri di Acquaviva delle Fonti.

Il malfattore, approfittando dell’assenza dei proprietari dell’abitazione, si era introdotto all’interno di un’ appartamento posto al primo piano di una palazzina, dopo aver infranto il vetro a protezione di un finestrone del balcone. Una volta all’interno è riuscito a mettere a soqquadro l’immobile ed a trafugare vari oggetti preziosi, custoditi nella camera da letto.

Fondamentale è stata la segnalazione di un passante che ha comunicato al 112 la presenza di un soggetto sospetto nel quartiere. L’immediato intervento della pattuglia della locale Stazione Carabinieri ha difatti permesso di bloccare il sospetto per strada. Nel marsupio in suo possesso, i militari hanno rinvenuto attrezzi per lo scasso, un berretto con visiera, un paio guanti, una torcia, una radio-trasmittente e soprattutto il bottino. Tutta la refurtiva consistente in anelli, bracciali e orologi è stata immediatamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Su disposizioni della competente A.G., il 51enne è stato associato presso la propria abitazione in Bari, in regime di arresti domiciliari.