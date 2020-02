Rapper e neomelodico simulano assalto a portavalori per un videoclip: fermati dai Carabinieri

Si erano dati appuntamento in via Conenna, strada non trafficata del quartiere Sant’Anna di Bari, per girare un videoclip musicale in cui veniva simulato l’assalto a un furgone portavalori. Pistole finte, passamontagna ma nessuna autorizzazione. Così, sul posto, sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente bloccato le riprese. I militari hanno sequestrato tutto il materiale e informato l’Autorità Giudiziaria ipotizzando il reato di istigazione a commettere un delitto.

I due protagonisti della vicenda, entrambi baresi, sono un cantante neomelodico e un rapper. La scena da loro costruita ha portato i carabinieri a trovarsi di fronte a un furgone portavalori affiancato da due auto e due moto. Intorno, però, c’erano 15 persone e il regista del video che successivamente sarebbe stato pubblicato su Youtube. In un’auto i militari hanno trovato anche tre pistole giocattolo, prive di tappo rosso, e un drone per le riprese. Sotto sequestro, oltre al materiale utilizzato per la realizzazione del video, sono finiti anche i veicoli.