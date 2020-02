Picchia la moglie in presenza dei figli minori: arrestato 38enne al “San Paolo”

Ben tre gli interventi effettuati ieri pomeriggio dai poliziotti della Squadra Volante per sedare liti in famiglia. Al quartiere San Paolo una donna è stata picchiata dal marito, un 38enne, alla presenza dei figli minori della coppia; la vittima è stata soccorsa da personale del 118 mentre l’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Bari.

Sempre al quartiere San Paolo, i poliziotti della Squadra Volante hanno sedato una lite in famiglia ed il loro tempestivo intervento ha evitato che la situazione degenerasse; anche in questo caso la lite era scaturita, tra marito e moglie, per motivi familiari. L’uomo, un 48enne, è stato sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare ed è stato denunciato in stato di libertà. Al quartiere Libertà, infine, una donna di 39 anni è stata denunciata per minacce aggravate e percosse; per motivi legati alla separazione, ha aggredito il suo ex marito, per strada, con un mattarello.