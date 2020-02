Paura nel quartiere San Paolo: 43enne gambizzato in zona Cecilia

Un uomo di 43 anni, noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, nella serata di ieri è giunto al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari con lesioni a una gamba prodotte da due colpi d’arma da fuoco, una pistola di piccolo calibro. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato colpito al culmine di una lite, poi degenerata, in zona Cecilia a Modugno, confinante con il quartiere San Paolo.

La vittima dell’agguato è Giuseppe Amoruso. La sparatoria sarebbe avvenuta in via Liguria e, stando a quanto appreso, le condizioni dell’uomo non desterebbero particolari preoccupazioni. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.