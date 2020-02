Auto in fiamme e donna resta intrappolata nel suo negozio: salvata dai Carabinieri

Paura la scorsa notte nel centro di Monopoli dove i Carabinieri sono intervenuti per un incendio e hanno tratto in salvo una donna 33enne rimasta bloccata all’interno del suo esercizio commerciale attinto dalle fiamme.

I militari hanno ricevuto segnalazione attorno all’1.30 dell’incendio di un’autovettura con fiamme di notevoli dimensioni che lambivano anche gli edifici circostanti. Giunti sul posto hanno udito le grida d’aiuto di una donna che si trovava all’interno di una lavanderia ed impossibilitata ad uscire per la presenza dell’autovettura incendiata propria di fronte all’attività e con il fumo che aveva reso l’aria irrespirabile. I Carabinieri utilizzando gli estintori hanno distrutto la vetrina della lavanderia e permesso alla donna di uscire senza riportare danni. Successivamente sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la zona.

Ingenti i danni alla lavanderia: distrutta la serranda d’ingresso, danneggiato l’impianto elettrico. Danni anche all’appartamento del primo piano dello stabile che è stato evacuato dagli occupanti. Sono in corso indagini per accertare l’esatta natura del rogo, probabilmente per un corto circuito all’interno dell’auto.