Coronavirus: escluso terzo caso sospetto in Puglia

La donna 43enne ricoverata ieri sera al Policlinico di Bari per accertamenti, non è affetta da Coronavirus. Lo conferma il capo dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. La 43enne salentina era tornata in Italia il 18 gennaio scorso da Guangzhou, in Cina, dove vive e lavora. Ieri è andata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce perché aveva mal di gola. “Per prudenza e a tutela della salute collettiva – spiega Montanaro – sono state eseguite le necessarie indagini risultate allo stato negative”. Montanaro ricorda che “la Regione Puglia ha istituito una task force dedicata ed elaborato un protocollo operativo che consente di gestire ogni situazione. E’ importante ricordare che il diario di viaggio e di vita di relazione sono elementi fondamentali per valutare i casi”.