Operazione antidroga in Valle d’Itria: in manette una 18enne incensurata e un pusher 33enne

I Carabinieri della Compagnia di Monopoli, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Modugno, nel corso di un servizio antidroga svolto in Locorotondo e Alberobello, hanno arrestato in flagranza di reato, in due distinte operazioni, due pusher con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire in manette è stata D.L.E., 18enne di Alberobello, incensurata, disoccupata, la quale, sottoposta ad una perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di tutto l’occorrente per condurre un’attività di vendita al minuto di sostanze stupefacenti, ovvero: due bilancini di precisione e varie dosi per complessivi 48 gr. di hashish, 25 di marijuana, e 7,5 di cocaina.

Contemporaneamente venivano effettuate perquisizioni anche in Locorotondo rinvenendo, all’interno dell’abitazione di P.F, di anni 31, già noto alle FF.OO., una serra adibita alla coltivazione di piante di marijuana, servita da apposito impianto di illuminazione. L’uomo deteneva 5 piante di cannabis alte fino a 60 cm., oltre che 1,5 kg di marijuana custodita in buste in plastica pronta per la vendita ed una dose di cocaina. Lo stupefacente sequestrato sarà inviato nei laboratori della Sezione Investigazione Scientifica del Comando Provinciale di Bari per le analisi qualitative. I due arrestati, su disposizione della competente A.G., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.