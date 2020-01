Tre persone denunciate dalla Polizia di Stato a Monopoli

Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. sono intervenuti a seguito di un litigio tra due cittadini extracomunitari, avvenuto per futili motivi nei pressi di un supermercato cittadino. Allertati da alcuni passanti, gli agenti sono prontamente giunti sul posto ed hanno identificato due ragazzi nigeriani, rispettivamente di 23 e 24 anni; a seguito di accertamenti sono state riscontrate irregolarità relative al possesso dei requisiti per poter soggiornare sul territorio nazionale: uno dei due è stato invitato a raggiungere la Questura di Trapani per regolarizzare la propria posizione mentre l’altro è stato denunciato per aver mostrato agli agenti documenti falsi.

Concluse le indagini avviate a seguito di un furto di 580 euro in contanti avvenuto presso un supermercato cittadino lo scorso 23 giugno. A colpire, questa volta, un pregiudicato 40enne di Monopoli che, approfittando di un attimo di distrazione del cassiere, aveva rubato le banconote dalla cassa lasciata inavvertitamente aperta; l’uomo nascose rapidamente il denaro fra la merce appena acquistata. Il furto venne scoperto soltanto alla chiusura di cassa e, dopo aver acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza, i poliziotti si sono messi sulle tracce del 40enne: l’uomo è stato identificato e denunciato per furto aggravato.

Proseguono, inoltre, i controlli del Settore della Polizia di Frontiera presso il Porto di Monopoli; sottoposta a controllo la Motocisterna “SEAVEN VOYAGER”, battente bandiera greca e proveniente da Pivdennyi (Ucraina), con a bordo 18 marittimi (12 filippini – 5 greci – 1 russo) e 1 passeggero di nazionalità greca.