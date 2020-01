Tenta di vendere droga ad un minorenne: arrestato 50enne pregiudicato

E’ Antonio Mongelli, 50enne pregiudicato bitontino, l’uomo arrestato sabato pomeriggio a Bitonto dalla Polizia di Stato; nell’ambito degli specifici servizi volti a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del locale Commissariato di P.S. si sono messi sulle tracce di un giovane che si aggirava tra le case popolari di via Crocifisso, individuato come persona apparentemente intenzionata ad acquistare sostanza stupefacente.

Gli agenti del Commissariato sono intervenuti quando il ragazzo – un minore di 16 anni – ha preso i primi contatti con lo spacciatore, il pregiudicato 50enne. L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare 31 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 35 grammi, abilmente occultate dall’arrestato in un angolo della strada. Sequestrato anche materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Bari.